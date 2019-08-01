Лондон, , 10:11 — REGNUM

Проект тактического шутера Mavericks: Proving Grounds, в одном раунде «королевской битвы» которого могли бы принимать участие до 400 геймеров, закрыт. Об этом 31 июля сообщил журнал PC Gamer.

https://twitter.com/pcgamer/status/1156746429689466880

Британская компания Automaton Games, занимавшаяся разработкой игры, объявила о своем банкротстве. Издание отмечает: если этот масштабный проект вовремя не перехватит другая компания, геймеры никогда не увидят его. Сейчас в Automaton Games введено внешнее управление.

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Напомним, Mavericks: Proving Grounds называли самым многообещающим масштабным шутером (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) и потенциальным конкурентом Fortnite и PUBG. Разработчики заявляли, что на карте одновременно могли находиться до 1 тыс. геймеров.

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