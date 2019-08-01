Лос-Анджелес, США, , 11:25 — REGNUM

Создатели Apex Legends пообещали добавить в игру особенность, «о которой фанаты просили с релиза игры». Об этом сообщил портал Dexerto 31 июля.

Разработчики заявили, что таинственное дополнение появится в игре уже в середине августа. Однако, они не рассказали, о чём именно идёт речь. Эксперты предполагают, что нововведением может стать введение одиночного сюжетного режима или возможности кроссплея.

Ранее разработчики из Respawn Entertainment пообещали начать борьбу с консольными геймерами, использующими мышку и клавиатуру в онлайн-сражениях. По мнению создателей Apex Legends, другие устройства ввода позволяют таким игрокам получить преимущество над игроками с геймпадами.