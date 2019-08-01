Санкт-Петербург, , 10:00 — REGNUM

В последний день июля, как и предсказывали синоптики, в Санкт-Петербурге был поставлен рекорд самой низкой температуры. Воздух в Северной столице охладился до плюс 12 градусов, чего не было 31 июля с 1894 года, когда царствовал император Александр III.

Петербург, июль Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, максимальная температура воздуха в Петербурге 31 июля 2019 года составила +12,2 градуса.

В четверг, 1 августа, уже несколько теплее. По данным на 10:00 мск, температура воздуха составляет +14,2 градуса.

По прогнозу регионального Гидрометцентра, днем сохранится облачная погода. Ветер северный умеренный. Температура воздуха днем достигнет +15…+17 градусов. В пятницу, 2 августа, потепление продолжится: дневные температуры составят +16…+18 градусов.

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