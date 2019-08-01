Воронеж, , 09:53 — REGNUM

300 выпускников юридического и радиотехнического факультетов очной формы обучения Воронежского института МВД получили дипломы, торжественный выпуск состоялся 31 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В числе 300 выпускников 38 завершили обучение с отличием. Две выпускницы награждены памятной золотой медалью за отличное окончание образовательной организации высшего образования системы МВД России.

В мероприятии приняли участие представители МВД России и областного главка, а также начальники территориальных подразделений, где будут нести службу выпускники. С окончанием института выпускников поздравил начальник ГУ МВД России по Воронежской области генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин.