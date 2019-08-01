Кэри, США, , 11:21 — REGNUM

Разработчики из Epic Games официально анонсировали десятый сезон многопользовательского шутера Fortnite. Он называется «Вне времени» (Out of time) и стартует 1 августа 2019 года, сообщалось в официальном ролике на YouTube-канале игры 31 июля.

Игра Fortnite — Season X

Темой нового сезона станут путешествия во времени и пространстве. В трейлере разработчики показали героя, пролетающего сквозь события и героев предыдущих сезонов, а также одну из оригинальных локаций — «Пыльное депо».

Напомним, Fortnite — это популярный многопользовательский шутер в поджанре «Королевская Битва» (Battle Royale). В нём игроки сражаются за звание последнего выжившего на постоянно сужающейся открытой локации.