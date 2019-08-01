Париж, , 09:53 — REGNUM

Туркменские школьники завоевали три бронзовые медали на международной химической олимпиаде школьников в Париже, пишет 1 августа газета «Нейтральная Туркмения».

Туркмению на олимпиаде представляли четыре школьника. Бронзовыми призерами стали учащиеся школы-интерната для одаренных детей Бердыклыч Реджепбаев, Юсуп Довлетмурадов и учащийся средней специализированной школы № 26 Пальван Джумаев. Кроме того, Атабай Алламурадов получил почетную грамоту.

Отметим, 51-я международная химическая олимпиада школьников проходила в Париже с 21 по 30 июля. Основной целью проведения олимпиады является повышение интереса школьников к химическим наукам. В олимпиаде приняли участие более 300 школьников из 80 стран.