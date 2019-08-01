Краснокамск, Пермский край, , 09:52 — REGNUM

В Краснокамске Пермского края чиновники обещают отреставрировать памятник Владимиру Ленину, но вернуть статую на прежнее место (возле) районного дворца культуры не представляется возможным. Об этом говорится в документе мэрии, который оказался в распоряжении издания «Местное время».

Как поясняют чиновники, в рамках реализации нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» от здания администрации до дворца культуры проводят работы по благоустройству.

Сам памятник 30 июля демонтирован и подлежит реставрации. Место установки обновленного памятника пока не известно. Как заверили в мэрии, его выберут с учетом мнения горожан.

По данным СМИ, во время демонтажа памятник был поврежден. Во время первой попытки появилась трещина. При проведении второй попытки памятник разбился.

Между тем в официальной группе администрации города в соцсети утверждают, что на памятнике есть небольшие повреждения.