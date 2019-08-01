1 августа 2019 | Время чтения 4 мин

Александр Коваленин, , 11:43 — REGNUM

9 июля 2019 года Европейский суд по правам человека вынес постановление по делу «Володина против России». Дело о работе полиции. Заявительницу преследовал мужчина, которого она бросила после полугода сожительства. Он требовал, чтобы она вернулась, угрожал ей и её сыну расправой. В 2016-м, а потом в 2018 году он не раз ей угрожал убить, избивал, отбирал вещи и документы, повреждал её машину, мстил путём размещения личных фотографий в сети. Полиция неизменно отказывала в возбуждении уголовных дел (кроме дела о фотографиях), даже после протестов прокуроров, по разным основаниям — потому что она отозвала жалобу, он возместил ущерб, его угрозы были неконкретны, удары однократны… Она просила о гос. защите, не получила её, хотя без формального отказа.

Европейский суд по правам человека

Казалось бы, простая жалоба на то, как бережёт нас наша полиция. Европейский суд постановил, что бережёт недостаточно и присудил заявительнице компенсацию.

Оноре Домье. Адвокат

И в этом постановлении не было бы ничего странного, если бы не другая часть постановления по этому же делу: Россия признана виновной в дискриминации. Дискриминации в отношении женщин. Представитель пострадавшей — директор Stichting Justice Initiative (Нидерланды) Ванесса Коган поставила вопрос так, что их доверитель претерпела не просто насилие, а «насилие по признаку пола». И что надо обсудить не только злоключения Володиной, но и наличие дискриминации женщин в России. И ЕСПЧ почему-то согласился, и рассмотрел, и признал. Хотя не назвал ни одной нормы российского закона, ни одного примера действий правоприменителей, связанных с предпочтениями мужчин женщинам.

А затем в России поднялась небывалая по накалу новая информационная волна за серьёзное изменение самих основ уголовного законодательства, под лозунгом борьбы с домашним насилием в отношении женщин. Снова поднята уже отвергнутая идея закона о «семейно-бытовом насилии», которая вводит широчайшее понятие насилия и лёгкие возможности для вмешательства в семью без всякого разбирательства (см. нашу публикацию 2015 г.).

В отличие от предыдущих таких кампаний, она уже получила поддержку на высоком уровне. 23 июля Председатель Совета Федерации В. И. Матвиенко произнесла словосочетание «охранный ордер» и объявила о создании рабочей группы в Совете Федерации. 30 июля Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству А. А. Клишас высказался о возможном «переводе домашнего насилия в уголовную плоскость», прямо связав это с постановлением ЕСПЧ.

Между тем конструкция Европейского права не предполагает диктата со стороны ЕСПЧ, и само решение ЕСПЧ не содержит обязательных для России требований, кроме выплаты компенсации заявительнице.

Европейский суд по правам человека (cc) CherryX

Больше того, само Постановление не выдерживает критики с точки зрения права и процесса. В качестве доказательств дискриминации ЕСПЧ использовал не только официальные или научные источники, но и публицистику зарабатывающих на проблеме неправительственных организаций (НПО), веря им на слово. При этом ЕСПЧ не рассматривал опровергающие эти сведения материалы их оппонентов. Представитель ответчика (России) не был достаточно компетентен, чтобы предоставить суду относящуюся к делу статистику, которая опровергает выводы суда о том, что женщины в России больше подвергаются насилию.

Вывод суда о дискриминации на основе одной лишь статистики в любом случае несостоятелен: дискриминация — явление правовое и политическое. Но ЕСПЧ сумел его сделать, опираясь на необязательные для России трактовки подписанных ею Конвенций. находящиеся в русле одного комплекса представлений, которые противоречат демократической и правовой культуре, с социологической точки зрения остаются маргинальны, с понятийной стороны — манипулятивны.

ЕСПЧ при этом игнорировал другие подходы, мнения и трактовки, которые приняты в государствах-членах ООН, в частности, «семьезащитный подход», который как показало голосование в Совете по правам человека ООН 3.7.2015 г., принимает большинство стран — членов этого органа, в том числе Россия. Это подчёркивает необъективность ЕСПЧ, находящегося в плену стереотипов одной стороны международной полемики, и ведомого не имеющими обязательной силы документами этой стороны. В силу сказанного, решение ЕСПЧ демонстрирует нарушение этим органом Венской конвенции, дискредитирует этот орган в качестве судебного. Фактически, он стал органом феминистов.

Феминизм. Граффити (cc) Pedro

Конституционный суд РФ уже высказывался о том, что не будет поддерживать решения ЕСПЧ, которые основываются на толкованиях, содержащих «не мотивированное буквальным содержанием Европейской конвенции о правах человека отрицание правовых конструкций, сложившихся в российской правовой системе» (Постановление КС РФ от 19.01.2017 № 1-П). Новое постановление ЕСПЧ полностью подходит под эту формулировку Конституционного суда РФ.

Предлагаем подробный анализ Постановления ЕСПЧ.

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