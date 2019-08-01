Санкт-Петербург, , 09:47 — REGNUM

Сотрудники полиции Петербурга задержали «телефонного террориста», который сообщил заведомо ложные сведения о «заминировании» здания ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на Суворовском проспекте Северной столицы.

Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Дарья Драй © ИА REGNUM

31 июля мужчина позвонил в полицию и сообщил об угрозе взрыва в доме 50/52, где находится ГУ МВД. При осмотре здания опасных предметов не обнаружено.

Злоумышленник был задержан полицейскими у себя в квартире дома 135 по набережной Обводного канала. Ему 53 года.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — отметили в пресс-службе Главка МВД России.