Москва, , 09:41 — REGNUM

Пожар в Басманном районе Москвы ликвидирован, сообщили 1 августа в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

«Пожар ликвидирован в 09:23», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание произошло в доме 11−13 по улице Доброслободская в Басманном районе столицы. Огонь распространился в выселенной части здания на площади около трёхсот квадратных метров.

Сведений о пострадавших нет. Ранее появлялась информация о локализации возгорания.

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