Махачкала, , 09:43 — REGNUM

Гражданина Азербайджана привлекли к уголовной ответственности в Дагестане за применение насилия в отношении представителя власти. Находясь в нетрезвом состоянии, иностранец полез в драку с силовиками в пункте пропуска при въезде в республику, сообщили ИА REGNUM 1 августа в пресс-службе погрануправления ФСБ РФ по Дагестану.

Нарушитель собирался пронесли через госграницу незадекларированный товар для дальнейшей его реализации в России. Когда же пограничники собрались конфисковать продукцию, иностранец возмутился этим и набросился на правоохранителей.

Не остался в стороне от происходящего и товарищ нарушителя, который также попытался помешать законным действиям сотрудников погранслужбы. Его привлекли к административной ответственности: выдворили за пределы РФ и закрыли въезд в страну на три года. Самого нарушителя Магарамкентский районный суд Дагестана приговорил к штрафу в 30 тысяч рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, 44-летний житель Дагестана подозревается в избиении полицейского, находящегося при исполнении. Инцидент произошёл в отделе махачкалинского линейного управления МВД России на транспорте, куда он был доставлен за совершение административного правонарушения.