Москва, 1 августа 2019, 09:18 — REGNUM
Сегодня, 1 августа, исполняется 80 лет со дня учреждения дополнительного знака отличия для Героя Советского Союза — медали «Золотая Звезда».
Звание Героя Советского Союза впервые установлено постановлением ЦИК СССР 16 апреля 1934 года. Никакие знаки отличия первоначально не предусматривались, выдавалась только грамота.
1 августа 1939 года Указом президиума Верховного Совета СССР был введен особый отличительный знак — медаль «Герой Советского Союза».
Первое присвоение звания Героя Советского Союза состоялось 20 апреля 1934 года. Им были отмечены лётчики, участвовавшие в спасении челюскинцев: Анатолий Ляпидевский, Сигизмунд Леваневский, Василий Молоков, Николай Каманин, Маврикий Слепнёв, Михаил Водопьянов и Иван Доронин.
Справка ИА REGNUM :
Медаль «Золотая Звезда» Медаль изготовлена из золота 950 пробы. Вес медали — 21,5 граммов. С лицевой стороны лучи звезды двугранные полированные. На оборотной стороне надпись выпуклыми буквами «Герой СССР» и номер медали.
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