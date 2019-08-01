Москва, , 09:10 — REGNUM

Июль разочаровал жителей Центральной России, став одним из самым холодных летних месяцев за последние годы. Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Владимир Тищенко рассказал «Российской газете», какая погода ожидается в начале августа.

По его словам, в Центральном федеральном округе, а также в большинстве регионов Северо-Западного округа и на севере Южного округа начало августа будет холоднее обычного, после чего температура вернется к средним значениям.

Он отметил, что ниже нормы средняя температура в августе ожидается в Приволжском округе, на юге европейской части страны — близкой к норме.

Предполагается, что теплее обычного будет на востоке Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а также в Сибирском федеральном округе, Бурятии, Забайкальском и Приморском краях. В Крыму и на Черноморском побережье Краснодарского края ожидаются условия, близкие к обычным.

Первая неделя августа в Москве будет холоднее нормы, которая составляет днем +24, ночью +15.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным синоптиков, долгожданное летнее тепло в Центральную Россию придет в конце следующей недели. Главную роль в потеплении должен сыграть южноевропейский антициклон, который сейчас только зарождается. Он принесет тепло и свежий воздух средиземноморского происхождения, но только к концу следующей недели.

О резком похолодании в российских регионах синоптики предупредили еще несколько дней назад. В Москве зной (в выходные отметка термометра была близка к +30) сменился аномальным холодом.

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