Редвуд-Сити, США, , 09:04 — REGNUM

Глава компании Electronic Arts Эндрю Уилсон объяснил фанатам видеоигры The Sims почему она никогда не выйдет на портативной платформе Nintendo Switch. Об этом 31 июля сообщил портал Kotaku.

Уилсон сообщил, что каждый раз, когда компания оценивает возможность выхода игры на той или иной платформе, она смотрит, соответствует ли она профилю этой платформы «с точки зрения управления или экосистемы сообщества». Он добавил: EA также обращает внимание на факт наличия у современных геймеров нескольких консолей и на то, на какой консоли они предпочитают играть геймеры в ту или игру.

Издание отмечает: таким образом, руководитель EA дал понять — в компании считают, что создание версии The Sims для Switch не принесет ей особой прибыли.

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Ранее ИА REGNUM собщило, что финансовый директор EA Блэйк Йоргенсен подвердил информацию о том, что компания уже работает над играми для консолей пятого поколения. Он отметил, что, вероятно, все участники игровой индустрии делают это.

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