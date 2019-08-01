Чита, , 09:02 — REGNUM

Сегодня, 1 августа, премьер-министр Дмитрий Медведев в Чите посетил Краевую детскую клиническую больницу, сообщается на сайте правительства РФ.

В ходе визита Медведев обсудил с представителями Минздрава и местных властей строительство нового аналогичного медицинского учреждения.

В свою очередь, врио губернатора Забайкальского края Александра Осипова заявил, что работа по строительству новой больницы уже начата.

Отмечается, что Минздравом РФ выделено 65 млн рублей на создание проектно-сметной документации новой детской больницы.

Справка ИА REGNUM :

Краевая детская клиническая больница является одним из ведущих лечебно-профилактических учреждений Забайкальского края. В состав больницы входят 22 отделения. В течение года получают медицинскую помощь около 19 тыс. пациентов.

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