Москва, , 09:01 — REGNUM

1 августа, в день 105-й годовщины вступления России в Первую мировую войну, на Поклонной горе состоится торжественная церемония возложения венков к подножию памятника героям Первой мировой войны. Также траурные памятные мероприятия пройдут в Туле, Липецке, Оренбурге, Пскове, Саранске, Калининграде и других городах страны. Об этом сообщается на официальном портале Министерства культуры.

Первый общенациональный памятник героям и жертвам Первой мировой войны был установлен Российским военно-историческим обществом в Москве на Поклонной горе в 2014 году к 100-летию начала войны. На церемонии открытия монумента присутствовал президент Владимир Путин.

Монументы героям и жертвам Первой мировой войны установлены в Гусеве, Калининграде, Кирове, Липецке, Пскове, Ставрополе, Саранске, Туле, городах Сербии и Украины. Памятник также воздвигнут во Франции, где сражался Русский экспедиционный корпус.