Москва, , 09:00 — REGNUM

В России за первые полгода 2019 года за помощью к медикам по поводу нападений и укусов животных обратились свыше 198 тыс. человек. Как уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора, среди пострадавших — более 53 тыс. детей в возрасте до 14 лет.

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В ведомстве отметили, что ситуация по бешенству в России остаётся неблагоприятной. Ежегодно от нападения животных страдают около 400−500 тыс. жителей страны, сообщает ТАСС. Ещё 250 тыс. человек находятся в зоне риска заражения бешенством.

По данным Роспотребнадзора, за последние семь лет в России было зарегистрировано 30 летальных случаев от бешенства. Так, с начала 2019 года умерли два человека. Смертельные случаи произошли в Москве и Амурской области.

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Как сообщало ИА REGNUM, а первые три месяца 2019 года только в медицинские учреждения Зауралья обратились 469 людей, укушенных как бродячими, так и домашними собаками и кошками. Это на 4,8% выше, чем в аналогичный период 2018 года.

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