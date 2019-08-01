Москва, 1 августа 2019, 08:59 — REGNUM
В Москве запустят новые ночные автобусные маршруты — Н8 и Н9, сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.
Они начнут работу в ночь на 5 августа. Отправной точкой станет станция метро «Китай-город». Далее автобусы поедут в районы Москвы, где не было ночного сообщения: Северное и Южное Бутово, Лианозово, Марфино, Отрадное, Бибирево, Алтуфьевский.
Н8 «Метро «Китай-город» — «Остафьевская улица» проедет станции метро «Новокузнецкая», «Павелецкая», «Тульская», «Нагатинская», «Чертановская», «Улица Академика Янгеля», «Аннино», «Бульвар Дмитрия Донского», «Улица Скобелевская» и «Бульвар Адмирала Ушакова».
Н9 «Метро «Китай-город» — «6-й микрорайон Бибирева» минует станции «Лубянка», «Сухаревская», «Проспект Мира», «ВДНХ», «Владыкино», «Отрадное», «Бибирево», «Алтуфьево».