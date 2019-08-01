Москва, , 08:49 — REGNUM

Тридцать первое июля стало самым холодным днем в Москве как минимум за 70 лет, сообщил 1 августа сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в последний день июля максимальная температура воздуха в столице достигла всего лишь + 14,7 °С.

«Таким образом, последний день июля стал самым холодным как минимум за 70 лет в Москве», — цитирует РИА Новости Леуса.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным синоптиков, погода в Московском регионе в первые дни августа будет прохладной, дождливой и ветреной. В столице вплоть до понедельника, 5 августа, будет облачно с прояснениями, местами будут идти небольшие дожди. При этом температура будет находиться ниже климатической нормы.

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