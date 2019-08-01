Пекин, , 08:46 — REGNUM

Семь туристических мест Китая высшего в стране уровня 5А были наказаны за несоответствие качества предоставляемых услуг и за прочие проблемы, сообщает 1 августа агентство Синьхуа.

Министерство культуры и туризма Китая провело обзор и инспекцию всех аттракционов уровня 5А на соответствие стандартам Поднебесной, включая стандарты безопасности и санитарии.

По результатам проверки, древний дом традиционной народной культуры в городе Цзиньчжун в провинции Шаньси на севере Китая был убран из списка туристических мест категории 5А среди прочих. Власти потребовали устранения всех проблем в течение трех месяцев.

Отметим, что все туристические места классифицированы по уровням от А до 5А на основе общего уровня качества предоставления туристических услуг.