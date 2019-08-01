Москва, , 08:32 — REGNUM

Индексация пенсий работающих пенсионеров, упрощение сделок с недвижимостью, а также новая строчка в платежках ЖКУ и другие нововведения ожидают жителей России в августе.

Так, с 1 августа в стране впервые за три года проиндексируют пенсии работающих пенсионеров. Максимальное увеличение в результате перерасчета ограничено тремя пенсионными коэффициентами, рассчитанными по стоимости 2019 года, то есть 261,72 рубля. Перерасчёт будет беззаявительным и коснётся всех получателей страховых пенсий, за которых в 2018 году поступали страховые взносы.

Читайте также: С 1 августа работающие пенсионеры в России получат прибавку к пенсии

С 4 августа вступает в силу закон о добровольном страховании жилья на случай чрезвычайных ситуаций, соответственно в платежках за ЖКУ появится новая строка. Пока норма будет действовать в семи регионах: Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской, Свердловской, Тверской, Новосибирской и Тюменской областях. В новых платежках людям будет предложено внести добровольный страховой взнос вместе с оплатой коммунальных услуг.

Читайте также: Страхование жилья: названы самые уязвимые регионы для рисков ЧС

Кроме того, в России с 31 июля вступили в силу изменения в закон о государственной регистрации недвижимости, сделки с недвижимостью в долевой собственности не нужно будет удостоверять у нотариуса. Договор купли-продажи, а также дарения, наследования или ипотеки долей может быть заключен в письменной форме в случае, если он подписан всеми долевыми собственниками недвижимости.

Читайте также: В России упростили порядок сделок с общедолевой собственностью

С 6 августа вступает в силу пакет законов, направленный на защиту здоровья пациентов и охрану труда медицинских работников. Так, повышаются штрафы за непредоставление автомобилю скорой помощи преимущества на дороге — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Нарушителя могут также лишить водительских прав на срок от трех месяцев до одного года.

Читайте также: Госдума ужесточила наказание за нападения на врачей и непропуск «скорой»