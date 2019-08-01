Оренбург, , 08:30 — REGNUM

В Оренбургской области в 2019 году участники ЕГЭ продемонстрировали 4817 высоких результатов (от 81 балла), что составляет 21% от общего числа результатов на ЕГЭ, что превышает показатели последних трех лет (с 2016 года), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минобре региона.

С 2019 года в перечень предметов ЕГЭ введен китайский язык. В Оренбургской области его сдавал один человек. Работу выпускника президентского кадетского училища оценили на 92 балла.

Добавим, в регионе ЕГЭ в 2019 году сдавали 8189 человек, из них 7806 выпускников текущего года. Чиновники отмечают повышение среднего балла по математике профильного уровня, литературе, географии, химии, физике, биологии, истории, информатике, английскому и немецкому языкам.