Оренбург, , 08:18 — REGNUM

В Оренбургской области по итогам ЕГЭ-2019 выпускники подали 329 апелляционных заявлений о несогласии с выставленными баллами по предметам. По сравнению с 2018 годом рост составил 14%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минобре региона.

Комиссия рассмотрела и удовлетворила четверть апелляций. При этом практически по всем заявлением принято решении о повышении баллов. Исключение составила одна работа, где результат понизили на один балл.

Максимальное повышение первичного балла на три единицы по результатам апелляции получили три выпускника за работу по истории, двое — по профильной математике и один — по обществознанию.

Напомним, в 2019 году в Оренбургской области в едином государственном экзамене приняли участие 8189 человек.