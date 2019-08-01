Москва, , 08:17 — REGNUM

В Москве 1 августа погода останется холодной, сообщили в центре «Фобос».

"В тыл циклона будут поступать новые порции полярного холода и разрозненные массивы кучево-дождевых облаков при аномально низком температурном фоне и промозглом северном ветре», — говорится в прогнозе.

Погода будет облачной с прояснениями, местами пройдёт дождь. Температура днём в Москве составит от 14 до 16 градусов, в Московской области — от 12 до 17 градусов. Ветер северо-западный до десяти метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, погода в Московском регионе в первые дни августа будет прохладной, дождливой и ветреной.

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