Москва, 1 августа 2019, 08:17 — REGNUM
В Москве 1 августа погода останется холодной, сообщили в центре «Фобос».
"В тыл циклона будут поступать новые порции полярного холода и разрозненные массивы кучево-дождевых облаков при аномально низком температурном фоне и промозглом северном ветре», — говорится в прогнозе.
Погода будет облачной с прояснениями, местами пройдёт дождь. Температура днём в Москве составит от 14 до 16 градусов, в Московской области — от 12 до 17 градусов. Ветер северо-западный до десяти метров в секунду.
Как сообщало ИА REGNUM, погода в Московском регионе в первые дни августа будет прохладной, дождливой и ветреной.
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