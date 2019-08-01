Хайкоу, Китай, , 08:07 — REGNUM

Национальная метеорологическая обсерватория Китая продлила «синий» уровень погодной опасности в связи с приходом тайфуна «Випа», бушующего в Южно-Китайском море, сообщает 1 августа агентство Синьхуа.

По данным на 10:00 по местному времени 1 августа «Випа» обрушился на северо-восточные прибрежные районы города Вэньчан провинции Юайнань на юге страны, принеся ветры до 23 метров в секунду.

«Випа» стал седьмым за год в Китае тайфуном. Ожидается, что далее он обрушится на Лэйчжоуский полуостров в провинции Гуандун на юге Китая. Большинство прибрежных районов Китая, омываемых Южно_Китайским море, включая Гуандун, остров Хайнань и Гуанси-Чжуанский автономный округ, а также пролив Хайнань и залив Бэйбу окажутся во власти сильного ветра.

В то же самое время в некоторых районах провинций Гуандун, Гуанси и Хайнань ожидаются ливни мощностью до 200 мм осадков в сутки. Местным властям рекомендовано приготовиться к возможным последствиям, а всем судам вернуться в порты.

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