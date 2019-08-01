Цхинвал, , 08:00 — REGNUM

Строительство полигона твердых бытовых отходов на территории села Ирыкау в Южной Осетии обсудили депутаты профильных парламентских комитетов, сообщили в пресс-службе парламента республики.

31 июля состоялось совместное заседание комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и природным ресурсам и комитета по экономике, малому предпринимательству и сельскому хозяйству.

По итогам заседания депутаты приняли решение продолжить обсуждение этого вопроса с правительством Южной Осетии. Участники заседания отметили, что строительство полигона запланировано в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию республики на 2019 год.

Напомним, 23 апреля 2019 года на заседании межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Россией и Южной Осетией была утверждена инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию республики на 2020−2022 годы. Бюджет программы включает 52 мероприятия общей стоимостью 4,5 млрд рублей.

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