Муслюмовский район, , 07:59 — REGNUM

Министерство экологии и природных ресурсов Татарии прокомментировало ситуацию в деревне Нарат-Асты Муслюмовского района, где из земли вблизи газопровода произошёл выброс неизвестного вещества. Специалисты успокоили сельчан, объяснив, что «бьющий фонтан» — это земля, но и трубы местного газопровода оказались изношены. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МЭПР РТ.

«Выброс тёмного вещества из земли в воздух близ газопровода испугал жителей деревни Нарат-Асты Муслюмовского района», — заявили в ведомстве.

Эксперты выехали на место, где зафиксировали «выброс природного газа», произошедший из-за изношенности трубы. Землю вытолкнуло «с места разгерметизации трубы». На месте было проведено устранение аварии, превышений вредных веществ на в деревне не обнаружено.

Материалы по ЧП переданы в Татарскую природоохранную межрайонную прокуратуру для принятия процессуального решения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии на начало 2019 года газифицировано 1488,5 тыс. квартир против 1471,6 тыс. квартир на начало 2018 года. Уличная газовая сеть составляет 36,3 тыс. км, из которых на сельскую территорию приходится 27,9 тыс. км.

Тем временем в Коми в конце июля 2019 года из-за разрыва трубы произошло возгорание газа на магистральном газопроводе.

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