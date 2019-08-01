Пермь, , 07:51 — REGNUM

На территории Пермского края 1−3 августа прогнозируют большое количество осадков, что создает угрозу дождевого паводка. Наибольшее количество осадков прогнозируется в южной и западной части края и может составить до 60−90% от месячной нормы за трое суток, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГИС-центре Пермского государственного национального исследовательского университета.

Фрэнсис Данби. Потоп. 1840

Утром 1 августа ожидается сильный дождь на юго-востоке Прикамья. Прогнозируют до 15 мм осадков. Во второй половине дня, 1 августа, продолжительные дожди пройдут на западе.

2 августа интенсивные дожди помимо западной части края затронут и горную восточную. При этом Пермь не окажется в зоне ливней. В столице Прикамья прогнозируют умеренные осадки.

Максимум интенсивности осадков в регионе ожидается в ночь на 3 августа, когда может выпасть до 25 мм за шесть часов.