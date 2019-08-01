Омск, , 07:49 — REGNUM

В Омской области за пять лет на модернизацию и строительство систем водоснабжения и водоотведения в рамках нацпроекта «Экология» направят 2,8 млрд рублей.

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, утверждена региональная программа повышения качества водоснабжения Омской области на 2019−2024 годы.

Планируется, что к 2024 году порядка 500 населённых пунктов Омской области получат воду, соответствующую критериям чистой, питьевой.

Напомним, в настоящее время в регионе доля населения, обеспеченного качественной водой, составляет 88,72%. В результате предпринимаемых действий она должна вырасти до 92,9%.