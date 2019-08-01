Новосибирск, 1 августа 2019, 07:40 — REGNUM
В Карасукском районе Новосибирской области приостановлена деятельность цеха по производству молока. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении службы судебных приставов.
В ходе внеплановой проверки Роспотребнадзора в цехе был выявлен ряд нарушений, а в продукции обнаружена кишечная палочка.
Решением суда деятельность цеха по производству молока приостановлена на 30 суток. Судебный пристав-исполнитель опечатал промышленное оборудование.
Как указывают в ведомстве, молочный цех сможет возобновить работу после того, как все выявленные недостатки будут устранены.
Как сообщалоИА REGNUM, ранее Росконтроль проинформировал, что бёдра цыплят-бройлеров пяти из шести брендов не соответствуют требованиям безопасности: в некоторых из них анализ показал наличие кишечной палочки, в других — присутствие сальмонелл.
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