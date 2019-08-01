Владивосток, , 07:48 — REGNUM

На Дальнем Востоке сезон арбузов, дынь только-только начинается, и поэтому летняя ягода стоит не дёшево, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Сезон арбузов: где покупать и сколько стоят

В Приморье первые арбузы из Китая продавали в супермаркетах ещё в июне по цене 80−100 рублей за кг. С конца июля бахчевые развалы появляются вдоль дорог, на рынках.

По словам продавцов, арбузы везут из Узбекистана, килограмм стоит 35−40 рублей. Дыни продают по 100 рублей за кило.

В крупных сетевых магазинах также появились арбузы. В среднем цена на уровне уличных продавцов.

Урожай местных, с приморских бахчей, арбузов будет только к концу августа. Продают их до поздней осени. Цены на привозные ягоды тогда значительно снижаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в первые дни августа начинается торговля дынями и арбузами.