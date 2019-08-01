Соль-Илецк, Оренбургская область, , 08:36 — REGNUM

В Соль-Илецком городском округе Оренбургской области 24 августа пройдет XIV фестиваль «Соль-Илецкий арбуз», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации.

В рамках мероприятия запланирован конкурс «Арбуз великан». В 2019 году победил арбуз весом 23,250 кг. Будет ли побит рекорд прошлого года станет известно 24 августа.

Между тем в мэрии отметили, что соль-илецкий фермер заявил, что в 2019 году способен вырастить арбуз большего размера, чем те, что производят Пономаревы в Грачёвском районе Ставрополья. Труженики Ставрополья приняли этот вызов. К агросостязанию присоединились бахчеводы из Краснодарского края и Белгорода. Итоги планируют подвести 6 сентября на бахче Пономарёва в Ставропольском крае

Напомним, Соль-Илецкий городской округ — крупнейший в Оренбургской области по производству продовольственных бахчевых культур. До 2005 года под арбузы и дыни засевалось от 300 до 860 гектаров. В 2019-м чуть более 43 510 гектаров.

В 2013 году Соль-Илецк получил статус арбузной столицы России. В 2014 году в рамках Межрегионального фестиваля «Соль-Илецкий арбуз» был поставлен мировой рекорд по самой массовой дегустации арбуза. Тогда арбуз одновременно отведали 1212 человек.