Екатеринбург, , 08:22 — REGNUM

В Екатеринбурге жители девятиэтажного дома по улице Восточной несколько дней остаются без газа из-за соседей. Сотрудники газовой службы не могут получить доступ в несколько квартир для проверки оборудования, и из-за этого были вынуждены отключить подачу газа во всём подъезде.

Как сообщают местные издания, объявление о предстоящем визите газовиков было размещено в доме заранее и большинство квартир было проверено. Однако при опрессовке труб было зафиксировано падения давления, что могло бы быть признаком утечки газа. В целях безопасности, сотрудники газовой службы приняли решение перекрыть подачу топлива.

Отметим, что управляющей компании удалось связаться с жильцами, которые по различным причинам не находятся дома и в ближайшее время сотрудники газовой службы смогут провести инспекцию оборудования и в их квартирах.