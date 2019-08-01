Нефтеюганск, Югра, , 08:21 — REGNUM

В Югре возбуждено уголовное дело против служащей банка, которая подозревается в присвоении 5,7 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

Установлено, что жительница города Нефтеюганска, являясь кассиром-контролёром банка, за месяц похитила более 5,7 млн рублей. Женщина имела доступ к устройствам для выдачи денег. Отсутствие валюты в боксах она объясняла техническими сбоями.

Кассир задержана. Суд избрал ей меру пресечения по ч. 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата») в виде домашнего ареста.