Урумчи, Китай, , 06:44 — REGNUM

Двадцать четыре ребенка из Афганистана прибыли в Синьцзян-Уйгурский автономный района на северо-западе Китая для проведения кардиологической операции, сообщает 31 июля агентство Синьхуа.

Дети вошли в состав первой группы пациентов, прибывших в Китай после основания «Фонда братства Нового шелкового пути» при «Фонде Красного Креста Китая» в рамках второй фазы программы «Ангельский тур» для детей Афганистана.

Директор Общества Красного Креста Китая Ли Цзинцзин заявил, что команда именитых специалистов двух госпиталей Пекина займется проведением операции. В рамках второй фазы планируется отправить в Китай 150 детей из Афганистана, страдающих от врожденного порока сердца.

Отметим, что программа была запущена в 2017 году, и уже в ее рамках была оказана помощь 100 афганским детям. Все они успешно прошли лечение и теперь полностью здоровы. «Фонда братства Нового шелкового пути» был создан в 2017 году.