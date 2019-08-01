Красноярск, , 06:44 — REGNUM

Пилотажная группа военных лётчиков Воздушно-космических сил России «Соколы России» 1 августа в 14:30 по местному времени проведёт тренировочный полёт в небе над Красноярском. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, «Соколы России» пролетят над руслом Енисея.

А уже 2 августа они выступят в Красноярске в рамках акции «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации — твой выбор!».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года «Соколы России» приняли участие в авиационном празднике в Новосибирской области.

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