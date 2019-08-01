Кызыл, , 06:40 — REGNUM

В Туве устроили торжественную встречу детям из пострадавших от наводнения районов Иркутской области. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Во встрече сверстников приняли участие тувинские юнармейцы, воспитанники детского лагеря «Юность» во главе с первым заместителем минобразования региона Светланой Ощепковой.

Всего в лагере «Юность» будут отдыхать 20 иркутских детей. По заранее разработанному плану, детей ожидает насыщенная программа отдыха в течение трёх недель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Бурятию ранее прибыли 160 детей из Приангарья. Они три недели отдохнут в детском лагере «Дружба» Заиграевского района республики.

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