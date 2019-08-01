Чэнду, Китай, , 06:29 — REGNUM

Количество человек, пропавших без вести в результате катаклизмов, вызванных проливными дождями в провинции Сычуань на юго-западе Китая, выросло до 12 человек, сообщили местные власти, передает 31 июля агентство Синьхуа.

Пять человек пропали в уезде Ганьло и Ляньшаь-Ийском автономном округе, сообщили местные власти. Люди пропали на национальном шоссе G245, которое оказалось повреждено на нескольких участках. Спасатели по-прежнему занимаются его восстановлением.

Отдельная ведутся поиски семерых человек, из которых шестеро — рабочие занимавшихся строительством железной дороги Чэнду-Куньмин, и еще одни местный житель.

Отметим, что проливные дожди обрушились на провинцию с 28 июля. Разгул стихии вызывал сход оползней, которые отрезали указанные районы от связи с внешним миром, электричества и связи.

Читайте ранее в этом сюжете: Он наводнений в китайской провинции Хэйлунцзян пострадали 758 тыс. человек