Иркутск, , 06:04 — REGNUM

Пострадавшим от наводнения в Иркутской области из федерального бюджета выплачено 2 млрд 236 млн рублей. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Из них большая часть — 1,51 млрд выделены в качестве финансовой помощи по 100 тыс. рублей гражданам в связи с полной утратой имущества первой необходимости.

Ещё около 426 млн направлено на единовременную материальную помощь 42,5 тыс. жителям по 10 тыс. рублей. По 50 тыс. рублей на помощь в связи с частичной утратой имущества первой необходимости 5207 жителям — 260 млн.

Единовременная материальная помощь в связи с причинением вреда здоровью 92 жителям составил 22,4 млн рублей. Еще по 1 млн получили члены семей 18 погибших.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лишившимся из-за паводка жилья иркутянам в правительстве региона пообещали также компенсировать аренду жилья.

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