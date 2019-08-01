Челябинск, , 06:04 — REGNUM

В Челябинской области начал работу координационный совет по вопросам экологии. Он будет действовать при главе области, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

О создании совета врио губернатора Алексей Текслер заявил на встрече с общественниками-экологами и директорами ведущих промышленных предприятий. По его словам, вопросы охраны окружающей среды являются приоритетными для Челябинска и области.

Ключевой задачей совета является работа по созданию и внедрению на Южном Урале областного экологического стандарта. Также в рамках совета будет идти работа по воплощению в жизнь нацпроекта «Экология».

Возглавил совет Рашид Исмаилов, который руководит общественной организации «Российское экологическое общество», а также является заместителем председателя общественно-делового совета нацпроекта «Экология». К работе в новом органе приглашают независимых экспертов мирового уровня, представителей крупных промышленных предприятий, а также активистов, занимающихся вопросами экологии.