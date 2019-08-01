Новосибирск, , 05:24 — REGNUM

В Новосибирске около 40 дольщиков микрорайона «Новомарусино», строительство которого было заморожено, вышли на митинг. Возле вокзала на площади Гарина-Михайловского накануне, 31 июля, они развернули плакаты с надписями: «Локоть, дострой Новомарусино или уходи», «ЖК Новомарусино. Контролирующие органы. Где деньги?», «Травников, мы купили квартиры по программе ЖРС. Кто ответит за обман президента и нас?» и так далее.

Как сообщает «Тайга.инфо», их основные требования — контроль строительства со стороны городских и областных властей, а также завершение строительства домов без дополнительных вложений со стороны дольщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня стало известно, что застройщика ООО «Доступное жильё Новосибирск», который и возводил микрорайон «Новомарусино», объявили банкротом. В реестре кредиторов значились требования пяти юридических лиц на общую сумму около 40 млн рублей.

Напомним, «ДЖН» застраивала в Ленинском районе Новосибирска микрорайон «Новомарусино», рассчитанный на 10 тысяч жителей. Проблемная ситуация возникла с двумя домами по улице Большая. Сроки сдачи домов переносились несколько раз. Два года назад дольщики микрорайона размещали в сети обращение к президенту России Владимиру Путину с жалобой на действия застройщика.

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