Пекин, , 05:22 — REGNUM

Полиция Китая и органы по защите культурных реликвий запустили пятимесячную кампанию по борьбе с преступлениями в сфере культурного наследия, сообщает 31 июля агентство Синьхуа.

Министерство общественной безопасности и Национальная администрация культурного наследия объявили о начале кампании посредством видеоконференции, прошедшей в Пекине 31 июля.

Все органы, связанные с защитой культурного наследия, будут тесно сотрудничать с полицией и вовремя сообщать о любых проблемах в этой сфере для своевременного реагирования правоохранителей.

Полицейским департаментам всех уровней также было объявлено о необходимости проявлять высокую бдительность при расследовании подобного рода преступлений, а также более тщательно разыскивать краденные артефакты, сотрудничая с международными структурами.

Отметим, что за шестимесячную кампанию по борьбе с преступлениями в сфере культурного наследия в Китае за 2018 год было расследовано более 1,2 тыс. дел, в результате чего было возвращено более 8,4 тыс. украденных артефактов.

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