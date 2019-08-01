Хайкоу, Китай, 1 августа 2019, 04:36 — REGNUM
Тайфун «Випа» обрушился на самую южную китайскую провинцию Хайнань, сообщает 1 августа агентство Синьхуа.
Тропический шторм обрушился на прибрежные районы островной провинции Хайнань на самом юге Китая в 1:50 по местному времени 1 августа, принеся с собой мощные ветра до 23 метров в секунду в эпицентре, сообщили метеорологи.
Как отмечало ИА REGNUM, метеорологи ожидают, что «Випа» нагрянет и в провинцию Гуанчжоу, а также Гуанси-Чжуанский автономный район Китая. Тайфун стал уже седьмым в Китае за год. Объявлен «синий» уровень погодной опасности.
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