Хайкоу, Китай, , 04:36 — REGNUM

Тайфун «Випа» обрушился на самую южную китайскую провинцию Хайнань, сообщает 1 августа агентство Синьхуа.

Тропический шторм обрушился на прибрежные районы островной провинции Хайнань на самом юге Китая в 1:50 по местному времени 1 августа, принеся с собой мощные ветра до 23 метров в секунду в эпицентре, сообщили метеорологи.

Как отмечало ИА REGNUM, метеорологи ожидают, что «Випа» нагрянет и в провинцию Гуанчжоу, а также Гуанси-Чжуанский автономный район Китая. Тайфун стал уже седьмым в Китае за год. Объявлен «синий» уровень погодной опасности.

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