Новосибирск, 1 августа 2019, 04:33 — REGNUM
В Центральном районном суд города Новосибирска сегодня, 1 августа, будет рассматриваться ходатайство следователей о продлении срока содержания под стражей в отношении супруги бывшего директора клиники Мешалкна Ирины Б.
Она занимала пост заместителя директора клиники по организационно-клинической работе.
Как сообщает «Коммерсатъ-Сибирь», новосибирский СКР просит продлить срок ареста ещё на три с половиной месяца — до 19 ноября.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 июня в Новосибирске были задержаны экс-директор Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина Александр К. и его супруга. Задержание прошло в рамках возбуждённого уголовного дела о крупных хищениях в клинике. По делу также проходят заместитель директора медучреждения по научной работе и ещё несколько руководителей фирм-поставщиков.
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