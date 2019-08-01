Новосибирск, , 04:33 — REGNUM

В Центральном районном суд города Новосибирска сегодня, 1 августа, будет рассматриваться ходатайство следователей о продлении срока содержания под стражей в отношении супруги бывшего директора клиники Мешалкна Ирины Б.

Она занимала пост заместителя директора клиники по организационно-клинической работе.

Как сообщает «Коммерсатъ-Сибирь», новосибирский СКР просит продлить срок ареста ещё на три с половиной месяца — до 19 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 июня в Новосибирске были задержаны экс-директор Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина Александр К. и его супруга. Задержание прошло в рамках возбуждённого уголовного дела о крупных хищениях в клинике. По делу также проходят заместитель директора медучреждения по научной работе и ещё несколько руководителей фирм-поставщиков.

Читайте также: СМИ: в Новосибирске задержан экс-директор клиники Мешалкина вместе с женой

Читайте ранее в этом сюжете: Новосибирский губернатор прокомментировал скандалы в клинике Мешалкина