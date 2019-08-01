Санкт-Петербург, , 01:44 — REGNUM

О кончине зампредседателя Конституционного Суда Ольги Хохряковой сообщили в пресс-службе ведомства.

Память

«31 июля 2019 года ушла из жизни выдающийся юрист, видный учёный, блестящий педагог и замечательный человек, заместитель председателя Конституционного Суда Ольга Сергеевна Хохрякова», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Ольга Хохрякова посвятила жизнь служению закону. На посту зампредседателя Конституционного Суда она проработала 11 лет.