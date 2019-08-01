Москва, , 11:22 — REGNUM

Представители МЧС и ФГУП «РАДОН» вновь взяли пробы в зоне радиоактивного могильника в районе Москворечье-Сабурово, вдоль которого планируют построить Юго-Восточную хорду (ЮВХ) Москвы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил один из местных жителей, который выступает против строительства трассы.

Радиация Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, замеры радиационного фона делали на новых точках, которые ранее не обследовали.

«Приехали, чтобы замерить новые найденные точки, те, что на склоне у самой платформы. Сделали замеры, по их оборудованию самая «злая» ямка показала 140 микрорентген в час, были ямки с 50−70 микрорентген в час. Отправили им запрос, ждём документ на руки», — сообщил местный житель.

Как сообщало ИА REGNUM, противники ЮВХ обратились в МЧС с просьбой сделать замеры новых точек с повышенным радиационным фоном, которые обнаружили экологи.

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