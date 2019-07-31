Москва, , 23:26 — REGNUM

На Кольцевой линии Московского метрополитена будет возобновлено строительство станции «Суворовская». Об этом 31 июля сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём микроблоге в Twitter.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Глава города напомнил, что станция была запроектирована ещё в 1950-х годах под названием «Площадь Коммуны», однако к её строительству так и не приступили. В 1990-х годах предпринималась попытка вернуться к проекту, но и она не увенчалась успехом.

По словам Собянина, строительные работы планируется начать уже в 2019 году.

«С инженерной и технической точек зрения это будет сложный объект — всё-таки действующая линия в центре города», — отметил мэр.

Как предполагается, станция «Суворовская» расположится между «Новослободской» и «Проспектом мира», с неё будет осуществляться пересадка на станцию «Достоевская» Люблинско-Дмитровской линии.