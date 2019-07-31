Москва, , 21:10 — REGNUM

Переполненность московских СИЗО не лишает арестованных возможности нормально подготовиться к судебным процессам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил правозащитник Денис Солдатов.

Следственный изолятор (СИЗО) Дарья Антонова © ИА REGNUM

Комментируя информацию управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве, согласно которой следственные изоляторы столицы переполнены на 12,6%, общественный деятель отметил, что это нарушает права людей, которые ещё не признаны судом виновными.

«Любой перелимит в первую очередь бьёт по людям в силу того, что на одно спальное место приходится больше одного человека. В камере где десять человек могут находиться 10, 20, 30 человек. Перелемит никуда не уходит, дополнительных мест нет, раскладушку поставить негде. Создать дополнительные спальные места негде. Люди вынуждены спать по очереди на спальных местах, так называемых шконках. Нет и возможности нормально питаться, потому что для приема пиши в камерах специально оборудованное место, которое рассчитано на количество людей согласно спальным местам», — отметил правозащитник.

Всё это приводит к тому, что у людей нет возможности подготовиться к судебным заседаниям. Арестанты порой не могут подойти к столу написать ходатайство.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июля 2019 года столичные СИЗО переполнены на 12,6%, однако этот показатель уменьшился по сравнению с предыдущим годом.

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