Самара, , 20:47 — REGNUM

В Самарской области завершился молодёжный форум Приволжского федерального округа «iВолга». Победителями стали 39 проектов, общая сумма грантов для которых составит 17 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-служба организаторов форума. Всего поддержку проектов получили 86 участников.

Наибольшее количество грантов выиграли представители области, которая проводила мероприятие. При этом четверо самарских участников получили максимально возможный объем грантов — по 300 тыс. рублей.

ИА REGNUM напоминает, форум открылся на Мастрюковских озёрах 24 июля. В этом году поступили заявки от 13 тыс. человек, по итогам рассмотрения которых одобрены проекты свыше 2 тыс. участников из России и стран СНГ.