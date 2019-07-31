Кизляр, Дагестан, , 19:50 — REGNUM

Дагестанские следователи возбудили уголовное дело после гибели ребенка на территории оздоровительного комплекса в городе Кизляре. В настоящее время устанавливаются виновные должностные лица для привлечения их к ответственности, сообщили ИА REGNUM 31 июля в пресс-службе СКР по Дагестану.

Ребенок в бассейне (cc) leoleobobeo

Трагедия произошла 25 июля 2019 года. В этот день во время купания в бассейне, находящегося внутри комплекса, утонула шестилетняя девочка. Установлено, что услуги по пользованию бассейном оказывались при отсутствии инструктора по плаванию. Для установления причины смерти ребёнка назначена судмедэкспертиза.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля в Бабаюртовском районе Дагестана были найдены тела трёх подростков 12−14 лет, утонувших во время купания в Каспийском море.